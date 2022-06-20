撤華關稅否 拜登：正考慮 料下月與習近平通電話 華專家：美通脹下被迫調整

美方官員近期頻頻放風，稱考慮撤銷部分特朗普對中國加徵的懲罰關稅。拜登上周六在接受美聯社記者採訪時暗示，他即將就是否放寬對華關稅一事做出決定。拜登當天在特拉華州海濱別墅附近踩完單車後與現場媒體短暫交流，說「我正在做決定」。拜登還證實，計劃短期內與中國國家主席習近平通電話。

習拜見面料待二十大後

彭博社引述消息人士指出，通話最快在下月舉行，但兩人面對面會談可能在年底中共二十大後才成事。路透社上周亦引述美國政府官員稱，美方正討論拜登與習近平在今年夏天舉行電話會談的可能性。習近平與拜登上一次會談是今年3月18日，美方當時表示關注中國會否為揮軍烏克蘭的俄羅斯，提供物資上的支援。

目前，拜登政府正在研究取消前總統特朗普實施的部分對中國商品加徵的關稅。白宮國家安全和經濟助理正在做對美國關稅政策的審查，並向總統提建議。

美官員頻放風研減關稅

美國總統助理兼白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）上周二表示，白宮正在討論可能削減對中國商品徵收的一些「不負責任」的關稅，這些關稅提高了美國家庭和企業的成本。皮埃爾指出，白宮內部討論仍在繼續，但她沒有詳細說明拜登對於削減關稅的想法。

美國財長耶倫（Janet Yellen）6月8日在美國眾議院籌款委員會的聽證會上說，拜登政府正在研究修改中國商品「301條款」關稅，以及針對一些特定產品免除這些關稅的程序。她當時說，有關關稅計劃的更多信息將在未來幾周內公布。

此前，中方多次呼籲美國取消對華加徵的關稅。商務部認為，美方單邊加徵關稅措施不利於中國、美國和世界。6月15日，外交部發言人汪文斌在例行記者會上就此問題回應時稱：「我願意重申，中美經貿合作的本質是互利共贏的，貿易戰、關稅戰沒有贏家。在全球通脹高企的形勢下，從企業和消費者利益出發，取消全部對華加徵關稅有利於中美兩國，也有利於世界。」

《環球時報》引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，迫於美國國內通脹壓力，拜登政府不調整對華關稅措施「沒法交代」。霍建國認為，在通脹高企之際，美國依然維持對中國商品的額外關稅，不僅不利於美國的普通消費者，也會傷害以中國商品作為生產原料的美國企業。

（綜合報道）

（中美角力）

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