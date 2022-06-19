麥克阿瑟頌美軍演講 中學讀本收錄捱轟

稱美兵「世界上最崇高」

據內地官媒「大眾網‧海報新聞」報道，今次引起爭議的是一本名為《普通高中課程標準實驗教科書配套用書 語文讀本 必修三》的中學讀本，出版方為鳳凰出版傳媒集團江蘇教育出版社。該書在「愛國的沉思」章節中的選文〈責任—榮譽—國家〉，作者為韓戰期間曾任聯合國軍總司令的麥克阿瑟（Douglas MacArthur）。

這篇3000多字的中譯版演講稿，內容主旨傳達對「美國軍人的道德標準」的讚賞，文章稱美兵「是世界上最崇高的人物」、「國際矛盾怒潮中的救生員」。對此，有網友指摘稱，「在霸權主義還在欺負我們的時候，在美國無所不用其極打壓中國的時候……把麥克阿瑟這樣的中國人民志願軍的頭號敵人『請進』我們的課本，你們是想什麼呢？」

作為知名歷史人物，麥克阿瑟曾參與過第一次世界大戰、第二次世界大戰和韓戰，是美國陸軍僅有的5名五星上將之一。1950年，韓戰爆發，麥克阿瑟指揮聯合國軍，在仁川登陸戰中取得大勝。在其指揮下，聯合國軍其後跨越三八線攻入朝鮮，後中國派出志願軍入朝參戰。戰事膠着下，企圖將戰爭全面升級的麥克阿瑟公然反對華盛頓方面決策，致使其於1951年被時任美國總統杜魯門（Harry S. Truman）解除職務，結束57年的軍事生涯。

2020年已停用 出版社致歉追責

就讀本風波，出版社15日在微信公眾號「蘇教服務」上發布「關於蘇教版讀本選文的情况說明」，稱該書並非國家審定語文教材，亦不是經過省教育廳審查列入評議推薦目錄的教輔材料，是該出版社自行編寫的學生讀物；該書已於2020年停止使用，全面退出市場。「說明」又稱，「充分認識到問題的嚴重性，對選文問題表示誠摯的歉意！我們將深刻反省，吸取教訓，舉一反三，全面自查自糾，嚴肅追責問責，嚴防此類問題再次發生。」