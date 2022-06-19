憂子女國際校教師離華 家長加快規劃移民

移民公司稱封城時諮詢增10倍

彼岸國際是中美合資創立的跨境財富管理公司，主要客戶為高淨值人群。詹惠敏表示，公司原來的客戶以諮詢投資為主，近期家長有關移民的諮詢增多。「原來不急的，因為美國EB-5投資移民計劃排期很長，都問有沒有辦法早點來。有一些原來沒考慮過移民的，也考慮起來了。」

2021年，最受中國人歡迎的移民國家前三名為加拿大、美國和澳洲。詹惠敏稱，加拿大是目前西方國家中接受移民程度較高，申請途徑較多的國家，「排得快、門檻相對低，受中國客戶青睞」。除了內地，詹還提到近年來自香港的需求上升，一些持BNO護照的港人，擔心BNO在內地不獲承認，亦希望取得加國護照，方便未來回內地做生意。

一名內地移民公司顧問指出，上海封城期間，他接到的諮詢量多了10倍，「整個4月幾乎都是上海客戶的電話」。解封後諮詢度下降，實際申請量則與平日接近，這種現象與2020年武漢封城、2018年修憲後較相似。

他稱，上海此次興起的新用語「潤」，比較輕佻，內地中產移民要放棄以往累積的人脈、資源，往往比其他階層更難下決心，「『潤』表面看上去很時髦，但實際上埋沒了移民過程中的痛苦和記憶，許多人要與過去道別，未來要面對很大不確定性」。他稱，有高校教師原本打算在大學教一世書，此次後也想離開中國，但到外國又無法教書，「潤這個字，掩蓋了人們的割捨與付出」。

另據百度最新數據，5月份移民搜索量較4月大增逾300%，不過北京已超越上海成為最熱門的搜索地區。 ​

（疫後上海）