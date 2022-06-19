團長購物資拉近鄰里 感「上海人可愛」不離滬

Cindy說，平時較少做飯，想買些零食和生活必需品，於是主動請纓當團長。從聯繫供應商，到在微信群組收集購物清單、收款，再到送貨、配送，其間還要向居委會報備，這些工夫全部由她「一腳踢」。她所在的小區有過千人，單是一個團購群已有三四百人，「基本上相當於承包了一個商家的所有客戶」。分發物資下來要半天，封城的焦慮和孤獨感，以及無明確上下班時間的居家工作，「完了之後整個人瘦了幾公斤」。

「一起罵罵上海，挺溫暖的」

在擔任團長期間，物業一度因稱團購有播毒風險，阻止他們團購，後來甚至要求團長負全責，並簽署責任書。Cindy感到氣憤，「組織自救的人，最後要承擔後果，而真正應為大家辦事的，卻隱形在責任之外」。居民和物業在微信群爭執接近一周，甚至取物資也被指摘。

不過，這次經歷卻使她與原本零互動的鄰居拉近了關係。「以前每天工作結束就回家睡覺，真的一個鄰居都不認識，這裏只是休息的地方，我連業主微信群都沒有加。但是封城把你的地域封閉在僅有的範圍內，小區的鄰居成為你唯一可以依靠的人，有種共患難的感覺。」物資短缺時，鄰里間會以物易物，互相問「我有可樂，誰要換？」平日也會幫忙拿物資、分享消息，「一起罵罵上海，挺溫暖的」。

居滬一年的Cindy又說，封城只是政府管理差，上海的人依然可愛，沒有離開上海的打算，「瘦死的駱駝比馬大，上海仍擁有獨一無二的城市風格和最好的工作機會，其他地方無法取代」。

（疫後上海）