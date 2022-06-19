居滬港人嘆民族主義裹挾開放之城 書店老闆擬返港移英 感復常荒謬

驚訝上海人逆來順受 書友稱「回不去」

Steve在香港成長、在美國受教育，其後在北京住了逾10年。3年前，他在上海開設書店，售賣二手書和舉辦小型分享會，書店逐漸成為社區文青聚集地。去年，幾個公家人員闖進書店，稱有人舉報書店售賣非經中國圖書公司進口的外文書，書店被迫結業，「到依家都唔知咩人舉報」。

封城初始，看到強拉方艙、不放行就醫等一系列事件，Steve很快察覺這是一場「群眾運動」。一方面他驚訝於2500萬人的逆來順受，另一方面，因很多人情緒壓抑，Steve也嘗試在平台上讓舊書友抒發心聲，「令大家有啲healing」。書友們討論什麼是「疫情過後」、上海解封又是否回得去，文青答案多是「回不去」，也有人說「從來沒變過」。

解封首日，他和朋友到北外灘，看到草地上的小孩脫下口罩玩耍，道路塞車，一切似乎回到正常。當時他想起4天前，他附近一條街道率先解封，一些外國人在聚會、舞蹈，他當時在平台上分享了有關片段。未料影片評論有一半都大罵洋人不戴口罩，稱「破壞兩個月的艱辛成果」。「還有人提醒，話有網民利用這段影片，鬧女仔同鬼佬搞埋一齊，傷害民族感情之類，希望刪片」。Steve慨嘆，連內地最為開放包容的上海，也被民族主義情緒裹挾。

「不過就是4日前，就上綱上線；一聲令下解封，病毒就自動消失？咁過去兩個月算乜？最荒謬唔係呢件事點樣開始，而係佢嘅結束，整件事好似不了了之咁」。他想知道的是，當真正恢復社交後，人們還會提起封城嗎？人們又將如何提起？「定還是好似上一輩唔會再提起文革咁，大家都對封城避而不談？」。

（疫後上海）