唐山打人事件疑團未解 記者採訪遭扣簽承諾書

到當地者被要求承諾不外出

據濟南日報，唐山市疫情管控相當嚴格，唐山站周三（15日）規定，到站人員要向所在社區報備登記。來唐人員被統一安排車輛轉運，上車前需「人車合影」，到達後司機也要拍照，不拍不能離站。

濟南日報旗下新媒體「新黃河」的記者日前在火車站出站時被攔下，被要求填寫表格，要填寫去什麼小區、哪棟樓、幾單元等詳細資料，並寫下不外出的承諾書。鳳凰網亦發布記者在唐山的採訪，情况類似，指「唐山站要求出站人員乘坐指定出租車，人車合影後離開」。

貴州廣播電視台記者昨日拍片披露，自己遭警方粗暴執法的情况。他在周日（12日）到了燒烤店採訪後，一度被警察帶到當地派出所，扣留七八小時，其間被粗暴對待，「一個警察氣勢汹汹地衝上來，摟着我的脖子，極其粗暴把我按到地上跪着，四五個警察圍着我搜身」。在整個過程以至扣留結束，當局沒有出示任何文件或回執。

他並質疑，貴州和唐山都是低風險地區，自己亦持有核酸報告，但他在11日到唐山高鐵站時，仍被要求需要提前48小時報備，「到底是正常防疫，還是防止外地記者這一類人進入？」。

被打女子身分傷勢未明惹猜測

與此同時，儘管公安已拘捕涉案9人，民間輿情仍高度關注事件。有關「唐山被打女生後續」的話題在社交平台受到關注。有網民翻出當日打人的片段，指在影片最末段，被打的其中一名白衣女子疑轉入一條小巷，其餘打人的男子跟了上去，畫面中還傳出「打死你」的聲音；還有一直在店內的黑衣女子，後續情况同樣不明。一些有關女子去世的傳言亦流傳甚廣。

根據早前警方通報，被打傷的兩名女子在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險；另兩名女子傷勢較輕，未住院治療。天目新聞則稱，有醫院人員表示，兩名被打女子已轉入普通病房，「不在重症病房了」。不過連日來鮮有主流媒體採訪報道，有關女子的身分和實際情况不明朗，引起諸多揣測。鑑於年初徐州8孩母親案的處理手法，以及唐山政府的作為，網民擔心調查後續無疾而終。

微博刪672條涉被打女子去世信息

中國新聞周刊昨晚指，記者到了收治女子的華北理工大學附屬醫院，醫院行風糾風辦公室有工作人員稱「這個（被打女子去世）應該肯定是沒有」，醫院黨政辦公室一名工作人員前日還稱「會有相關通報」。據微博昨日公布，近日站方發現有用戶傳播「唐山被打女子去世了」的不實信息，清理謠言672條，對352個違規用戶禁言半年。