北京聞風：「金磚」再發力應對全球挑戰 ／文：鍾鳴九

分析人士稱，2008年全球為金融危機陰霾籠罩，中、印、俄時任領導人在俄羅斯聖彼得堡出席八國集團峰會期間舉行場邊會議，正式建立金磚國家機制，如今中國作為金磚主席國，再次擦亮這塊踐行多邊主義的「金字招牌」具特殊意義。

金磚國家智庫合作中方理事會理事、廣東工業大學金磚國家研究中心主任蔡春林表示，百年變局、世紀疫情加上俄烏衝突，世界經濟復蘇遭遇嚴峻挑戰，國際形勢更顯複雜，運用金磚國家機制，有助與廣大發展中國家共享發展及增長，為進一步推進構建多中心、開放、包容的全球治理體系提供建設性力量。

蔡春林表示，金磚國家自2006年開啟合作以來，已形成以領導人會晤為引領，外長會晤、安全事務高級代表會議等專業會議為支撐，研討會、論壇、智庫等形式為輔助，在經貿財金、工業科技、教育衛生等領域開展交流與合作的伙伴關係。

本月中國已舉辦多場金磚框架下的相關活動，包括6日財長和央行行長第二次會議、8日農業部長會議、9日經貿部長會議及15日安全事務高級代表會議等。其中中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在安全事務高級代表會議上特別提及，金磚國家「代表了世界格局和國際秩序演變調整的前進方向」。

觀察人士指出，這種演變一方面體現於新興市場和發展中國家的集體崛起，逐漸形成以美國為中心的西方世界和以新興經濟體為代表的發展中國家相互博弈、相互制衡、協商治理的多極化局面；另一方面也體現藍傳統安全和非傳統安全交織，面對主要挑戰，國家、民族和人民之間依賴性和關聯性上升，超越國家主權及其管轄範圍，這一點在新冠疫情尤為突出。

作為對最新演變與調整的回應，本次金磚峰會的合作重點除了政治合作、經貿往來、人文交流，還將包括深化外太空、網絡、打擊恐怖主義融資等非傳統安全領域合作，加強抗疫、深化公共衛生合作以及加快落實2030年可持續發展議程等。

此外，2017年金磚國家廈門峰會提出「金磚+」，與其他經濟體展開對話及合作。今年中方也表態「將推動金磚各方繼續就擴員問題深入討論」。分析人士預計今年金磚國家機制將進一步擴大「朋友圈」，除了金磚五國，會有更多國家領導人參與。

文：鍾鳴九