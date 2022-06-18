國泰董事局副主席 任民航局黨組書記

市監總局住建部將易帥

據住房和城鄉建設部官網消息，昨日下午，中央組織部有關負責人出席住建部領導幹部會議，宣布倪虹擔任住建部黨組書記。59歲的倪虹為遼寧鞍山人，曾任中國城鄉建設發展總公司副總經理、安徽省合肥市副市長、安徽省住建廳廳長、住建部住房改革與發展司司長，並在2015年6月擔任住建部副部長。此前住建部黨組書記一職由原部長王蒙徽擔任，王今年3月已履新湖北省委書記。

同日，國家市場監督管理總局官網公布由羅文出任市監總局黨組書記。57歲的羅文是湖南安仁縣人，曾任中國電子信息產業發展研究院院長、賽迪顧問股份有限公司董事長，工信部規劃司司長等，2017年7月任副工信部長，2019年1月任國家發改委副主任，2020年3月起先後出任四川省委常委、常務副省長、省委副書記。此前擔任市監總局黨組書記的張工，5月已履新天津市委副書記、代市長。