美抗衡一帶一路 「全球基建倡議」下周G7峰會公布

蘇利文（Jake Sullivan）在出席新美國安全中心（CNAS）2022國家安全會議時，被問到美國的台灣政策有否調整，蘇利文重申一中政策不變。據中央社報道，蘇利文稱美國對台根本目標在確保「是否需要捍衛台灣問題的那一天永遠不會到來」，因為美國將會有效嚇阻，這是美國政策內涵。他指出，現今挑戰是北京威脅台海和平穩定的動作愈來愈多，美方認為堅持原則並反對這些破壞穩定的行為十分重要，亦正嘗試去做。

蘇利文還提到總統拜登將啟動一項全球基礎設施倡議，涵蓋全球基礎設施、民生健康和數碼基建，並將提供中國（一帶一路）倡議的替代方案，以抗衡中國，特別是在印太地區。計劃會在本月底的G7峰會上宣布。中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，美方有關倡議無視各國希望共同發展、合作共贏的普遍願望，大搞零和博弈，挑動分裂對抗，這不得人心。

籲和平解決兩岸分歧

美大使：與華積極交涉

另外，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）周四（16日）在北京透過視像形式出席智庫布魯金斯研究所（BI）活動時亦談到台海問題，他指中國大陸對台言論升級，侵擾台灣周邊陸空區域，美方備感關切，稱中國數十年來都允諾和平解決兩岸分歧，應以此作為檢驗究責標準，美國正就此積極與中方交涉。