首採電磁彈射 第三艘航母下水命名 專家料「福建艦」最快2027年具戰力

明報記者 王聖辰

今年5月起，003型航母被衛星拍到接近完工，引起即將下水的揣測。終至昨日，軍方在上海的江南造船廠舉行下水及命名儀式，中央軍委副主席許其亮有出席。據央視報道，採用平直通長飛行甲板的福建艦，滿載排水量8萬餘噸，被軍事迷比喻為中國版尼米茲級航母（Nimitz Class Aircraft Carrier）。福建艦舷號為18，隸屬北海艦隊的航母遼寧艦、隸屬南海艦隊的航母山東艦，舷號分別為16與17。

被問及福建艦將部署何地，海軍新聞發言人劉文勝未有直接回答，稱將考慮維護國家主權、安全、發展利益等因素選擇部署地點。

未言命名理由 掀針對台灣揣測

福建艦取名面對台灣的沿海省份福建，引來諸多猜測和解讀。對於以「福建」命名而非其他省市，海軍發言人暫無說明。有消息稱，建造003的資金或主要源於福建的撥款；但普遍的猜測或與當下兩岸關係緊張不無關係。

香港軍事專家梁國樑認為，是次航母命名「多少有點在針對台灣」，指官方對部分軍事設施的取名，向來有與時局氣氛聯繫的傳統。資深軍事研究員、澳門國際軍事會會長黃東亦認為，命名「直接或間接與台灣存在關聯」，不過他認為不必過度解讀，「因之前亦有傳聞會命名『江蘇號』」。

電磁彈射 專家稱較美航母穩定

相較前兩艘航母採用滑躍式起飛，配備自主研發的電磁彈射器裝置的福建艦，是全球少數採用該技術的航母。與已初步形成戰鬥力、但仍在解決電磁彈射實測問題的美國航母「福特號」不同，以直流供電原理研發出電磁彈射的福建艦，黃東及梁國樑同認為對比採用「交流供電」的福特號，技術更可靠。黃東指出，儘管中美設計的電磁彈射各有優劣，但理論上中國設計更穩定。梁國樑認為，中國方案較好地平衡了彈射器性能與中壓供電之間的難題，安全性更佳。他還指出，添加為戰機降落緩衝的電磁式阻攔裝置是福建艦的特點，隱身化艦島等技術亦十分先進。

在中國造艦歷程中，倘遼寧艦意味着實現從無到有，山東艦驗證獨立造艦的軍工能力，福建艦則是自主設計的開端。黃東認為，中國目前的造艦取態傾向於向美國航母群看齊，稱這是追求軍工標準化的必然趨勢。

福建艦未來將展開繫泊試驗和航行試驗，美國「The Drive」網站認為福建艦要正式服役可能要到2024年。黃東更指福建艦初步具備戰鬥力，保守計要至2029年，「最快也要2027年」。

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