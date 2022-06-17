華南連日大雨水浸 珠江潮位超警戒線

廣州從化太平鎮昨晚7時30分出現龍捲風，約持續了3分鐘，其間一度電力受到破壞，一些樹木被破壞，影響交通，暫無人員傷亡報告。

廣州市網信辦官方微博「中國廣州發布」發文稱，受上游洪水及天文大潮共同影響，昨珠江潮位仍將超越警戒線，其中中心城區及番禺區最高將「超警」0.4至0.9米，未來3日珠江潮位仍較高，呼籲民眾不要去江邊觀潮。

《廣州日報》報道，昨日廣州市中心城區啟動洪水黃色預警，今日廣州中北部仍有大到暴雨，南部有大雨局部暴雨；未來一周，受低渦和西南季風加強共同影響，降雨加大，廣州中北部有暴雨，北部山區局部有大暴雨到特大暴雨，南部有大雨局部暴雨。

除廣州外，梅州、湛江、肇慶等地亦有暴雨，其中梅州、湛江昨發布暴雨黃色預警信號。另肇慶市四會市多處地勢低窪路段出現洪澇，導致當地部分村民被圍困。「中新網」報道，當地消防救援站出動3車3艇15人，赴洪澇嚴重的大沙鎮，利用橡皮艇救走23名被困民眾。

「廣東天氣」昨發布數據，自6月以來，廣東已發出1.3萬次分鎮街暴雨預警，其中黃雨逾萬次、橙雨2483次，最高級別的紅雨亦有430次。