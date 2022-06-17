三星堆青銅鳥腳人像 找回「另一半」

新華社報道，在「分離」3000年後終於合體，專家認為這件充滿想象力的珍貴文物，堪稱中國青銅文明的「巔峰之作」。「合璧」而成的這件鳥足曲身頂尊神像，頭頂尊、手撐罍、腳踏鳥，身體向後翻起，完成了一個高難度「動作」，反映了當時祭祀行為中非常重要的儀式、行為。

四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所長冉宏林表示，跨坑文物拼對，證實了以前的推測，對後續文物修復有重要指導意義。這件合體成功的青銅器預示，三星堆「祭祀坑」的許多器物有可能是「一家子」，到底還有多少青銅器可以拼合，值得期待。

另外，中國考古學家還通過微痕分析等科技，在三星堆「祭祀坑」中找到了3000年前的絲綢。冉宏林表示，三星堆的絲綢埋藏數千年，已經不復當年的「顏值」，但通過顯微觀察和絲蛋白分析，在多個「祭祀坑」中發現了絲綢，有的附着於青銅器等出土文物上，有的「隱藏」在灰燼中，說明3000多年前古蜀國的富有程度。