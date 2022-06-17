文革逃港罹難知青紀念碑 美國墓園揭幕

「讓他們的靈魂來自由土地安息」

揭幕式以佛教儀式為176名罹難者超度，參加的人為死者上香、獻花、鞠躬。「美國之音」引述1971年從廣州逃到香港、現居住在費城的退休藥劑師容錦愛說：「現在我們給他們一個句號，他們可以來這裏了，他們可以來自由的世界，很感嘆。」從加州來的逃港生還者黃少平說：「他們（死者）為爭取自由而獻出了自己的生命，而我們是幸運者，現在還活着，我們應該紀念他們，我們應該保留這個歷史，讓這個歷史不能夠淹沒，我們為他們招魂，讓他們的靈魂來到這個自由的土地安息。」

墓地將立兩塊紀念碑，本次揭幕的是第一塊碑。碑的正面刻着「越山越水越界、越海英魂永存」的中英雙語碑文，反面是墓碑籌備小組歷時10個月搜集到的176名死者姓名，姓名旁邊是他們生前所在學校或居住的城鎮。

上世紀60至70年代末以知青為主的逃港潮，是50年到80年代內地4次逃港潮中的一次。撰寫反映內地民眾逃港歷史《大逃港》一書的作者陳秉安稱，他計算30年中逃港的有164萬多人，死去的估計有10萬左右。不過該數字並沒有得到官方的證實。