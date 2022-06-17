新竹輪胎行家庭糾紛 屋主次子涉縱火8死

新竹市消防局前晚約10時獲報，當地東大路一段「正義輪胎行」發生二級火警，消息共出動3條喉滅火，半小時左右火勢受控。消防表示，現場二層樓鐵皮建築物全面燃燒，位於1樓的屋主及時逃生，2樓的4名成人、4名小孩均逃生不及，葬身火海。截至昨日凌晨，始找到全部8具遺體。

多名大人見狀 疑為救孩衝上2樓

目前8名死者身分已查清，分別為56歲屋主妻子、28歲屋主女兒、34歲大媳婦、28歲二媳婦，以及大兒子的1歲孩子及二兒子的3歲、6歲及7歲孩子。

據陳姓屋主向警方表示，前晚31歲的二兒子陳彥翔與家人吵架後，情緒失控下駕車到加油站買汽油回家，在1樓車庫位置附近縱火，當時多名大人見狀，疑為了要救小孩而衝往2樓，初步研判當時火勢太過猛烈，8人疑已遭濃煙嗆昏，無法及時逃離。陳彥翔則在縱火後逃離現場受傷送院，警方在醫院戒備。

當地里長表示，正義輪胎行開業多年，評價不錯，印象中一家人感情和睦，前晚疑為「洗碗」的事情，二兒子跟母親吵了一架，不知為何會想不開買汽油縱火。附近鄰居則說，過去曾聽說陳疑與父親理念不合，曾到外面工作，後來又再回到輪胎行工作，對於火警燒死8人悲劇感到意外。

涉縱火者送院 母妻3子女喪生

不過經警方進一步了解，陳彥翔前晚案發前疑因金錢問題，與家人發生爭吵，情緒失控開車到加油站購買汽油，返回店內縱火。警方指出，陳彥翔涉縱火後立即遭警方依現行犯逮捕，由於他身上有燒燙傷、嗆傷，目前仍在醫院加護病房治療中，詳細案情及陳男縱火動機為何，有待警方調查釐清。

至於起火的「正義輪胎行」，新竹市政府發出新聞稿指出，這棟建築物位於私人土地，建築物於1990年代前就存在，但並未申請建築執照也沒有辦理保存登記。另外這棟建物亦未被劃入都市更新範圍內，在昨日經多部門現場勘查，認定有危險疑慮。陳姓屋主同意委請市府代為拆除，後續將由權責單位依規處理。