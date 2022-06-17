多地公僕減薪 山東教師抗議

減薪高達四成 削年終獎

據「鳳凰資訊頻道」，受影響最嚴重的是上海市，處級年薪直接從35萬元（人民幣，下同）降到20萬，科級公務員的年薪從24萬降到15萬，公務員今年績效獎金全部取消。除上海市，浙江、江蘇以及福建等地區的部分公務員已經收到減薪通知，減幅在15%至20%左右。有網民發帖稱，江浙滬已成立「降薪辦」，又成立疫情基金，扣除公務員部分工資來充實基金。

另外，蘇南地區（蘇州、無錫、常州、鎮江和南京）各類補貼停發，年終獎減30%至40%，減薪3至6萬，其中蘇州普遍減7萬。浙江杭州的減薪可能達到40%左右，廣東珠海減薪6至8萬，深圳則為5至10萬。雖然有些通知稱減薪的部分以後還會補發，但具體何時補發和補發多少都是未知數。

教師薪酬減至十多年前水平

而在前日，山東煙台開發區則發生教師示威事件。在內地，教師薪酬向公務員看齊；根據網上流傳的一封「開發區教師給家長的信」稱，近兩年已沒有績效獎金，現在當局不僅要追回5至10萬元的收入，還要將他們的薪水減至十多年前的水平，因此不得不示威抗議。網上圖片顯示，在煙台開發區實驗中學門口，有大批來自不同學校的教師聚集。上海媒體「看看新聞」報道，煙台教育局昨回應教師示威反對降薪事件，稱市委已成立工作組入駐學校處理，已妥善解決；昨日各學校已恢復教學。