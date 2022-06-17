官方未回應「紅碼維穩風波」 官媒促查

有維權者要簽保證書才轉綠碼

近日有網民在微信爆料，稱鄭州融創中永中原大觀地盤已停工8個月，樓盤面臨爛尾風險，有積極參與維權業主發現自己12日被轉紅碼，更稱被社區要求先簽署不再到政府部門維權的保證書，之後才能改回綠碼。事件正值河南村鎮銀行出現「取款難」，維權儲戶被轉紅碼疑限出入一事剛爆出，引發網民批評健康碼或成新的維穩工具。

據《第一財經》、「澎湃新聞」報道，有多名該樓盤業主表示，據購房協定，該樓盤項目應於今年7月及12月分批交付，但從去年11月地盤已出現停工。多名業主曾去當地銀監會等部門反映樓盤的相關違規問題，不久後陸續被轉紅碼，顯示為「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」。

目前，相關業主通過申訴，紅碼已轉綠，但疑慮未消除。自媒體「上市星球」亦稱，另有鄭州其他樓盤業主同樣遭遇被轉紅碼的情况。一名自稱是鄭州名門翠園樓盤的業主，爆料稱該樓盤已停工兩三年，屬「五證齊全」項目，業主因維權上月也被轉紅碼。

目前官方尚未就此情况進一步回應。隨着輿情發酵，多間官媒陸續發聲，批評河南的做法。《環球時報》前總編胡錫進近日已兩度就「轉紅碼」等事件發微博，15日發帖稱賦紅碼「非常令人不安」，稱「這的確不是小事，是原則性問題，並且涉及法律」，14日亦表示「在任何情况下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標」。

央媒光明日報社旗下的「光明網」發文，稱「法無授權不可為」，稱「一旦紅碼被用於防疫之外，大家還會相信紅碼嗎」，斥「不管是哪個部門、哪些人授意這麼幹的，都應被嚴肅追究責任」。中國人民大學法學院教授張新寶在「中新經緯」撰文稱，濫用健康碼阻礙相關當事人行使權利解決債務糾紛，直接違反國務院《新冠肺炎疫情防控健康碼管理與服務暫行辦法》，違反《個人信息保護法》，構成《刑法》第七和第九修正案規定的侵害公民個人信息犯罪。此外，有關國家機關及工作人員，涉嫌濫用職權構成犯罪。

「封面新聞」報道，河南省紀委監委工作人員表示，近日接到大量關於健康碼「賦紅碼」的舉報、投訴，已將相關線索轉交河南省衛健委調查。」