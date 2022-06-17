「唐山白衣人」曾與副市長飯敘 網民質疑打人事件背後或存保護傘

【明報專訊】河北省唐山市一家燒烤店因發生多名男子當眾毆打數名女性事件，引發輿論風暴。當局隨後表示開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動。前天上午，唐山市委召開常委會（擴大）會議，會上提出對涉黑涉惡犯罪案件，要做到「快、準、全、狠」，除惡務盡，一案三查，挖盡查透，依法嚴懲。由於最初被網傳為打人者之一的曹建華在其個人短片平台流出與唐山副市長、市公安局長趙晉進參加飯局的影片，讓網民猜測打人事件背後或存在保護傘。
唐山燒烤店打人事件引發民憤，依據河北省公安廳指定管轄，案件已由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。周日上午，廊坊市廣陽區檢察院已批准逮捕陳繼志等9名疑犯。據唐山官方的「環渤海新聞網」報道，前天上午，唐山市委召開常委會（擴大）會議，會議指出，當前社會公眾的熱切關注是對唐山市政法工作強有力的監督和鞭策。全市各級政法部門要深入開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，對涉黑涉惡犯罪案件，要做到「快、準、全、狠」，除惡務盡，一案三查，挖盡查透，依法嚴懲。
當晚，唐山市委書記武衛東到市公安局調研檢查。武衛東強調，要紮實踐行以人民為中心的發展思想，高度關注、全面梳理、認真核查群眾反映的問題線索，做到「清倉見底」。
白衣人曾稱「我勸架的」
打人事件發生後，因有一名身著白色上衣的疑犯與短片平台「抖音」上的「曹建華」樣貌相似，曹的帳號引起關注。曹是唐山市豐潤區銀城鋪鎮東馬莊村村主任，網民紛紛到其他的帳號留言，指摘其打人。曹建華回覆：「我勸架的。」又有網民問：摔凳子那個是不是你？曹說：「是我又能咋滴。」
事件引發民憤後，曹建華又發布澄清影片，否認參與打人，又稱已到派出所報案，「真理就是真理，假的就是假的，有些東西不攻自破」。而曹建華在網絡的言辭引發更多網民關注，有網民指曹就是當地的黑惡勢力，又找到他有案底的紀錄。雖自稱與事件無關，但在曹抖音帳號的一段短片中，飯局上出現了長相酷似唐山市副市長、市公安局長趙晉進的身影。
趙晉進有出席掃黑會議
昨日，曹建華的抖音帳號上，這段影片仍未刪除。該段影片上傳於去年的11月21日，當時趙晉進任廊坊市政府副市長、市公安局長。在8000多條留言中，不少人將此事聯想到黑惡勢力的保護傘。有網民留言，「原來趙局是我們曹總的好朋友啊」。網民「知足常樂」稱，「這把（保護）傘好，遮的一點光都進不了」。在前天唐山市委召開常委會（擴大）會議及武衛東到市公安局調研檢查時，趙晉進均有參加。
另據「中新網」周二報道，河北省委主要負責領導在中共河北省委十屆二次全會上表示，6月10日發生在唐山市燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人事件，性質極其惡劣，影響十分嚴重，要從嚴從快依法查辦。
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