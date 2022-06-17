「唐山白衣人」曾與副市長飯敘 網民質疑打人事件背後或存保護傘

唐山燒烤店打人事件引發民憤，依據河北省公安廳指定管轄，案件已由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。周日上午，廊坊市廣陽區檢察院已批准逮捕陳繼志等9名疑犯。據唐山官方的「環渤海新聞網」報道，前天上午，唐山市委召開常委會（擴大）會議，會議指出，當前社會公眾的熱切關注是對唐山市政法工作強有力的監督和鞭策。全市各級政法部門要深入開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，對涉黑涉惡犯罪案件，要做到「快、準、全、狠」，除惡務盡，一案三查，挖盡查透，依法嚴懲。

當晚，唐山市委書記武衛東到市公安局調研檢查。武衛東強調，要紮實踐行以人民為中心的發展思想，高度關注、全面梳理、認真核查群眾反映的問題線索，做到「清倉見底」。

白衣人曾稱「我勸架的」

打人事件發生後，因有一名身著白色上衣的疑犯與短片平台「抖音」上的「曹建華」樣貌相似，曹的帳號引起關注。曹是唐山市豐潤區銀城鋪鎮東馬莊村村主任，網民紛紛到其他的帳號留言，指摘其打人。曹建華回覆：「我勸架的。」又有網民問：摔凳子那個是不是你？曹說：「是我又能咋滴。」

事件引發民憤後，曹建華又發布澄清影片，否認參與打人，又稱已到派出所報案，「真理就是真理，假的就是假的，有些東西不攻自破」。而曹建華在網絡的言辭引發更多網民關注，有網民指曹就是當地的黑惡勢力，又找到他有案底的紀錄。雖自稱與事件無關，但在曹抖音帳號的一段短片中，飯局上出現了長相酷似唐山市副市長、市公安局長趙晉進的身影。

趙晉進有出席掃黑會議

昨日，曹建華的抖音帳號上，這段影片仍未刪除。該段影片上傳於去年的11月21日，當時趙晉進任廊坊市政府副市長、市公安局長。在8000多條留言中，不少人將此事聯想到黑惡勢力的保護傘。有網民留言，「原來趙局是我們曹總的好朋友啊」。網民「知足常樂」稱，「這把（保護）傘好，遮的一點光都進不了」。在前天唐山市委召開常委會（擴大）會議及武衛東到市公安局調研檢查時，趙晉進均有參加。

另據「中新網」周二報道，河北省委主要負責領導在中共河北省委十屆二次全會上表示，6月10日發生在唐山市燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人事件，性質極其惡劣，影響十分嚴重，要從嚴從快依法查辦。

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