河南再現維權者被紅碼

【明報專訊】河南省有維權存戶健康碼被精準強行「賦紅碼」事件持續發酵。昨（15日）網絡上流傳一張疑似河南衛健委最新回應的網文截圖，內容指技術人員違規操作導致。「截圖」所示，報道來源為網易號，而「網易新聞」隨後指該圖屬人為偽造截圖。該事件尚未平息之際，有河南網民爆料，指當地一爛尾樓盤業主在上訪過程中，同樣遭遇被「賦紅碼」情况。
另網傳偽造截圖 指技術員違規操作所致
河南多家村鎮銀行因近期無法提供取款服務，致使部分存戶打算前往省會鄭州維權，但不少事主陸續發現，即使從未接觸確診者，他們的健康碼卻變「紅碼」，疑為官方精準強行「賦紅」，以防範維權事件。事件引發輿論風波，多家官媒發文批評當地做法，網民指摘該做法將健康碼變「良民證」。
微博等社交平台15日流傳一張疑似網絡截圖，圖上文字指河南衛健委最新回應稱，經調查初步確定由於健康碼開發運行維護公司程序員違規操作，錯誤使用過期規則導致。該圖片引發網民熱議，不少網民斥當局「讓技術人員背鍋」。昨晚，網易已就該截圖闢謠，指屬人為偽造截圖。
另邊廂，據「中新經緯」報道，鄭州融創中原大觀地盤已停工8個月，樓盤面臨爛尾風險，有積極參與上訪多名業主發現12日被「賦紅碼」。目前官方尚未就此事回應。