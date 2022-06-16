河南再現維權者被紅碼

另網傳偽造截圖 指技術員違規操作所致

河南多家村鎮銀行因近期無法提供取款服務，致使部分存戶打算前往省會鄭州維權，但不少事主陸續發現，即使從未接觸確診者，他們的健康碼卻變「紅碼」，疑為官方精準強行「賦紅」，以防範維權事件。事件引發輿論風波，多家官媒發文批評當地做法，網民指摘該做法將健康碼變「良民證」。

微博等社交平台15日流傳一張疑似網絡截圖，圖上文字指河南衛健委最新回應稱，經調查初步確定由於健康碼開發運行維護公司程序員違規操作，錯誤使用過期規則導致。該圖片引發網民熱議，不少網民斥當局「讓技術人員背鍋」。昨晚，網易已就該截圖闢謠，指屬人為偽造截圖。

另邊廂，據「中新經緯」報道，鄭州融創中原大觀地盤已停工8個月，樓盤面臨爛尾風險，有積極參與上訪多名業主發現12日被「賦紅碼」。目前官方尚未就此事回應。