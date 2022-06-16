船塢注水 第三艘航母掛滿旗 京智庫：美軍機昨抵近長三角偵查

據美國網站「The Drive」根據衛星圖像服務商「行星實驗室」提供的衛星相片，顯示中國海軍003型航母或將在近期下水。該相片被指攝於本月14日，003型航母所在的大型乾船塢內已開始注水，同時，這航母飛行甲板上的各類管道和絕大多數遮蔽工棚都已拆除，只剩三座覆蓋航母電磁彈射器安裝位置的工棚。

專家：灌水或做測試 未必代表快下水

另外，該衛星相及內地網民最新上傳的影片均顯示，航母上已經掛起滿旗，也有其他類似標語等慶祝裝飾在準備中。有網民就此評論指出，船塢灌水加掛滿旗，意味着003航母很快下水。不過，亦有專家認為，船塢灌水可能只是做相關測試，包括對彈射導引系統的測試，不一定代表將快下水。

北京大學海洋戰略研究中心的「南海戰略態勢感知」在微博發帖稱，昨上午，美空軍一架RC-135V從沖繩嘉手納基地起飛後，抵近中國海岸，從黃海到東海，中午時分在長三角外海空域作高強度折返航行，被網民聯想或與偵查003航母完工進度有關。該機型為美軍60年代列裝的一種電子偵察機，主要執行電子偵察與監測任務，機上裝有電子情報蒐集設備，可用來監聽雷達和通訊設備的電子信號。對此，外交部發言人汪文斌稱，美方長期頻繁派艦機抵近偵察中國，嚴重危害國防安全。

003型航母在上海江南造船廠製造，相比於另兩艘中國航母遼寧艦和山東艦，據軍事專家指出，003航母採用更先進的電磁彈射器設備。上海海事局本月2日曾發布公告，將位於同一船塢區域內的其他5艘商船移出，這被認為是為003航母下水進行的準備工作。此前，曾有外媒上月猜測，003航母或於本月3日端午節當日下水。