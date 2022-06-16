出任農村工作領導小組副組長 新疆前書記陳全國成胡春華副手

本報在去年12月27日中央農村工作會議結束時曾刊出獨家報道，引述消息指出陳全國料將出任中央農村工作領導小組副組長。

官方資料顯示，陳全國是河南平輿人，出生於1955年11月，十九屆中央政治局委員。曾任河南省委副書記、河北省省長、西藏自治區黨委書記。2016年開始任新疆黨委書記，去年12月25日，中央宣布由廣東省省長馬興瑞接替其新疆書記職務，陳全國將「另有任用」。

陳全國在主政新疆期間，被外界指一改前任書記張春賢「柔性治疆」的政策，以強力維穩手段實行反恐措施，新疆恐襲事件在其任內幾乎絕迹。他在2020年7月遭美國以涉及嚴重侵犯新疆人權點名制裁，同時被制裁的另有多名新疆官員。

陳全國的仕途未如其前兩任。2016年8月，時任新疆書記張春賢離任，兩個月後，以中央黨的建設工作領導小組副組長、中央新疆工作協調小組副組長身分在陝西調研。目前張任全國人大副委員長，排名第三。同樣，2010年4月卸任新疆書記的王樂泉，隨即被任命為中央政法委副書記。

明報記者