反駁中國主張 美：台海屬國際水域 蘇貞昌：台海絕非中國內海

在近期新加坡舉行的第19屆香格里拉對話會上，國務委員兼國防部長魏鳳和10日與美國國防部長奧斯汀會晤表達中方對台灣問題的強烈表態，隨後又發表主旨演講稱為統一「一定會不惜一戰」。彭博社周一引述消息人士指出，中國軍方官員近幾個月來與美方會晤時，多次聲稱台灣海峽不是國際水域。

在本周一，中國外交部亦提到，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，「有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，中方對此堅決反對」。

不過美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）相隔一日就反駁，據路透社，他在電郵中回覆稱，台灣海峽是一條國際水道，這意味着台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。他重申，美方關注北京對台的侵略言論和脅迫行為，美方將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和行動，包括穿越台灣海峽。

台灣行政院長蘇貞昌昨日亦表示，中國大陸要併吞台灣的野心從不停止，也從不遮掩，台灣海峽為國際自由航行水域，絕非中國內海。

在北京，國台辦再次反駁美國和台灣的說法。國台辦發言人馬曉光昨表示，民進黨當局炒作問題完全是為了配合外部勢力。「完全是基於『台獨』分裂圖謀，這種做法損害兩岸同胞利益，也損害中華民族利益，令人不齒。」

據彭博新聞引述知情人士透露，中方官員近日否認台灣海峽是國際水域的提法，引發拜登政府內部疑慮。而過往，台海的法律地位，並非中美官員會晤時經常談論的話題。

陸學者：美單邊擬制國際水域概念

北京着力強調當中的法律依據，台灣海峽最寬的地方約220海里，最窄處僅約70海里，而專屬經濟區可劃到海岸線以外200海里。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由海岸起，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。自然資源部海洋發展戰略研究所研究員李明杰指出，《公約》沒有「國際水域」一說，該詞是美國出於海上行動目的，單邊擬制的概念，中國毋須採納。

《環球時報》前總編胡錫進前日則稱，這幾年美艦通過台海，解放軍都派軍艦和飛機監視。隨着中國公開否定台海是「國際水域」，「解放軍採取更堅決行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的有害行徑完全是可能的，而且我認為，那會成為一個趨勢」。他另稱，有台灣分析人士說，大陸的聲明是為最終武力解決台灣問題展開法律準備，「他們那樣想也沒壞處，因為兩岸終將統一」。

京曾稱台海是陸台共享「國際水道」

翻查資料，解放軍航母遼寧艦在2017年通過台灣海峽，當時外交部副部長劉振民表示，台灣海峽是大陸與台灣共享的國際水道。當時美國國務院副發言人唐納（Mark Toner）被問到台灣海峽是否為國際水域時，表示「我不確定」。

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