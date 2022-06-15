豫銀行維權存戶被紅碼 官媒：健康碼不能成壓制手段

警員：只要返鄉就轉綠碼

河南省4間村鎮銀行在4月關閉了線上取款和轉賬渠道，涉及數百億銀行存款。5月曾有數百名民眾到鄭州相關監管單位抗議。近日一些存戶非常焦慮，希望到鄭州維權。但他們發現到鄭州掃碼後，其場所碼或健康碼顯示為「紅碼」，同行的非存戶就不受影響。

據鳳凰網報道，湖南婁底的艾女士上周六（11日）到河南鄭州取款，入住鄭州酒店後，警察、防疫人員上門登記信息，並問她來鄭州的目的。沒過多久，艾女士發現她的健康碼變紅。最後，她被送到一家山莊酒店隔離。過程中，只有監管機構的人向她略微「解釋」了一下，傳達「給你轉成綠碼，你回家等消息」的意思。

此外，亦有家住在其他地方的存戶也發現，從未到過鄭州，但健康碼同樣被轉紅。一個由200名河南村鎮銀行存戶建立的微信群組，當中人士不論有無去過河南，健康碼皆已被轉為紅碼。據「天目新聞」，前往鄭州的存戶被分別安置多處居住，有人在未做檢測下已變為「綠碼」。有警員告訴存戶，只要離開返鄉，健康碼就能恢復正常。

據澎湃新聞，河南省衛健委一名工作人員表示，已將投訴反饋到相關部門，正調查核實中。上海市太平洋律師事務所律師張君強表示，行政權力必須經法律授權，如果法律未授權責任人（例如防疫辦、疾控部門等），就把個人隱私違法違規給到其他國家機關或單位，屬於濫用職權。

網民斥變21世紀「良民證」

事件在內地獲廣泛關注，一些網民指摘河南當局將健康碼變成21世紀的「良民證」，「比唐山（燒烤店打人）事件更惡劣」。《環球時報》昨發表評論稱，健康碼只能被用於防疫目的，當地有必要給出一個令人信服的回應。新華社旗下的《半月談》刊文，稱健康碼絕不能成為任何人、任何地方壓制社會矛盾的手段。

此次並非地方政府首次將健康碼用作非防疫用途。去年底，維權律師王宇、謝陽曾經發現他們的健康碼無法使用或被轉為紅色，被迫中止行程。

至於涉事的4間村鎮銀行，中國銀保監有關部門上月曾指，銀行股東通過內外勾結、利用第三方平台等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安已立案調查。