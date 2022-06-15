舉報電話打不通 唐山警局排長龍

唐山群毆女子事件曝光多天成為全國焦點，唐山市日前宣布展開為期半個月的「雷霆風暴」專項行動，並公布了舉報內容、方式等。不過不少民眾都反映，網上公布的電話打不通。據「新黃河」報道，昨早11時，唐山市公安局門口有百多人在排隊，有人帶矮凳、坐在三輪車上；有人早上7時就到場排隊，等了4個小時還未能進內反映問題。

現場有群眾指，他們專程坐車從玉田縣、遵化市趕來維權。有市民表示：「這個案子7、8年了，一直沒有解決。」唐山市公安局工作人員稱，一開始也沒想到會有那麼多人，強調來訪群眾都會接待。

掀實名舉報潮 多省亦有

網上近日亦掀起一波實名舉報潮，連日都有唐山市民手持身分證拍片，舉報曾遭黑幫分子滋擾、勒索等。現時多省都有類似的情况，江西上饒一名女子實名舉報兩名法官，廣豐區已成立調查組。

澎湃新聞報道，有消息稱，唐山市已接到關於實名舉報黑惡勢力的案件超過500宗，該數字未得到當局證實，兩組舉報電話無法接通。報道並稱，近兩日在唐山市區看到，公安等部門已加強了城市街道的巡控力度，馬路上不時有警車駛過。

最高檢書記：重擊涉黑涉惡犯罪

另外，最高檢察院前日（13日）召開黨組會，最高檢黨組書記、檢察長張軍表示，對危害國家安全、嚴重暴力、涉黑涉惡等犯罪，特別是嚴重影響人民群眾安全感的犯罪，就要體現當嚴則嚴，該捕即捕，依法追訴，從重打擊，「掃黑除惡專項鬥爭轉入常態化開展，必須落實抓實」。