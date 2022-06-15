中美台海議題交鋒 次數烈度均超以往

長期以來，中國大陸方面都表示，如有必要會以武力收復台灣。防長魏鳳和最近在香格里拉對話會上亦更明確表態，如有人作出把台灣推向獨立的實質動作，大陸軍隊「必將不惜一戰」。對於美國防長奧斯汀指摘北京正在台海採取愈發令人不安的軍事試探，魏鳳和也回應道不相信美國能真正遵守對於涉台的從前承諾。

台始終是中美最易紛爭矛盾點

兩國防長在香會上的一舉一動，皆因中美關係緊張備受關注。有美媒說，兩人場內場外的「唇槍舌劍」，讓需要回暖的中美關係在香會一役再變無望；也有英媒指，兩名防長今次互放狠話，潛台詞則是「管控衝突」。但共識亦顯而易見，那就是兩位防長的交鋒再一次突顯出，台灣始終是中美之間最易紛爭的矛盾點。

對於台灣問題的頻繁交鋒，還帶來了政治言語的激進升格。伴隨着在台海地區展開軍事活動，大陸官員近期更換掉了曾經使用的涉台地理概念，多次對美方或於公開場合指台灣海峽不是國際水域。而美國總統拜登上月也給出了令人意外的一番表述，稱台灣若遭到大陸攻擊，他將動用軍事力量來保衛。儘管後續於不同場合被其他官員解畫，指他其無意改變既有政策，但這仍被認為是對美國涉台議題保持「戰略性模糊」傳統的一次摒棄。

明報記者 王聖辰