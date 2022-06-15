晤蘇利文 楊潔篪：捍領土立場不含糊 稱台問題「事關中美關係基礎」 美方強調印太承諾

外媒：或為兩國元首通話鋪路

據白宮聲明，雙方就一系列區域與全球安全議題討論，「坦率、有實質且富有成效」。新華社亦指，雙方的溝通和交流「坦誠、深入、建設性」。楊潔篪和蘇利文此次會談是5月18日兩人通話後的延續。路透社、CNN等外媒引述白宮高級官員透露，兩人今次會晤持續約4個半小時，或為兩國元首將要再次通話鋪路。

二人是次會談非時間最長一次。今年3月在意大利羅馬，兩人曾舉行7小時會談；去年10月瑞士蘇黎世，兩人舉行6小時會談。自拜登上台後，楊潔篪和蘇利文共會面4次，除卻首次集體形式在美國阿拉斯加安克雷奇會談，其餘3次會晤均在第三國。

楊：處理不好將產顛覆影響

今次楊潔篪與蘇利文討論涉及中美關係、台灣、南海、香港、少數民族人權、朝鮮核武、俄烏戰爭等議題。兩人同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。雙方均認為保持溝通渠道順暢必要且有益。

楊潔篪指出，拜登曾多次向習近平表示，美方不尋求打「新冷戰」、改變中國體制以及強化同盟反中，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突，但一段時間來，「美方執意加大對華全方位遏制打壓」，極大損害了雙邊領域交流合作。

楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。任何阻撓破壞中國統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨着美大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高。美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

楊潔篪亦指，中美關係處在關鍵十字路口。習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，理應成為發展中美關係的根本遵循。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，正確抉擇，把拜登「四不一無意」表態轉化為實際行動。

美提中國核武現代化擔憂

「美國之音」引述美方一高級官員指，蘇利文則在會晤中向楊潔篪強調，美國在印太地區有長期利益，也一直是個印太國家，對該地區有着堅定承諾。該官員亦表示，美國對於中國積極擴展並將其核武能力現代化感到擔憂，並多次在私下與公開等不同場合提出。路透社則指出，蘇利文對中國上月在聯合國針對追加制裁朝鮮決議草案行使否決權表擔憂，並稱蘇利文「非常明確」地告訴楊潔篪，「相信這是美中能夠合作的領域」。

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