1.3萬件文物出土 30年爭論解決 三星堆祀坑溯自商代晚期 川考古院：古蜀屬中華文明

93年前村民發現 考古隊兩年發掘6祀坑

三星堆遺址位於四川廣漢市，面積約12平方公里，1929年由當地村民燕道誠無意間發現。其最為人熟知的，是「樣貌奇特」的青銅器人頭，因它不像人們所認識的漢族文化，三星堆一度被認為是來自「外星人的文明」遺址。考古學家至今未發現古蜀文明有文字紀錄，更添加了其神秘色彩。去年，半邊臉「金面具」出土後，更讓三星堆成備受追捧的景點。

以往發現青銅器人頭 有異漢族文化

央視新聞報道，自2020年以來，四川省文物考古研究院、北京大學等組成聯合考古隊，在1、2號「祭祀坑」旁邊，相繼發現、發掘了距今約3000年的3至8號6個「祭祀坑」。共計出土編號文物近1.3萬件，其中相對完整的文物3155件，數件文物都是世界上首次發現。

銅器乃商文化典型 同類玉器多地有發現

目前三星堆3、4號「祭祀坑」已結束野外發掘，5、6號「祭祀坑」正在開展埋藏文物的室內清理。其中3、8號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿為中原殷商文化的典型銅器；3、4號坑發現的玉琮來自甘肅青海地區齊家文化；3、7、8號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南、陝西、山東以及廣大華南地區都有發現；各坑大量發現的金器則與「半月形地帶」自古有之的金器使用傳統相符。已故考古學家童恩正認為，早期中國從東北到西南存在一個半月形文化傳播地帶。

龍形器物神樹等 證古蜀民自身認同

報道稱，神樹、頂尊跪坐人像以及大量龍形象器物表明，三星堆遺址的使用者在自身認同、禮儀宗教以及對於天地自然的認識，與國內其他地區人群相近，「無疑確切表明三星堆遺址所屬的古蜀文明是中華文明的重要一員」。

考古隊對祭祀坑的近200個樣品做「碳14測年」，測年數據集中在公元前1131至前1012年（約為商朝末年至西周初年），除5、6號坑年代稍晚之外，3、4、7、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3000至3200年，解決了過去30年來關於「祭祀坑」埋藏年代的爭議。