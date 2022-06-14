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2022年6月14日星期二
中國要聞
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中國評論：習四川行的特別之處 ／文：孫嘉業
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WTO商應對糧食危機 商務部長：華願推動取成果
中國小麥產量續增 分析：價受國際影響小
中國評論：習四川行的特別之處 ／文：孫嘉業
【明報專訊】國家主席習近平上周到四川視察，一日內到訪兩座城市。與以往離京到地方的考察調研相比，今次四川行有幾個特別之處。
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