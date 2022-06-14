孫春蘭在京調研 考察爆疫酒吧

京停體育活動 中小學多級叫停返校

據國家衛健委官網通報，內地前天新增143宗本土感染個案，北京有51宗，上海37宗。北京新增病例都與朝陽區天堂超市酒吧有關。

新華社報道，國務院副總理孫春蘭昨在北京調研疫情防控工作，到疫情爆發點天堂超市酒吧等地實地考察。她強調要堅持「動態清零」總方針，盡快控制住疫情，為中共二十大勝利召開營造良好氛圍。

人民網報道，北京市疾控中心副主任劉曉峰昨在發布會上表示，6月9日零時至13日下午3時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告228宗感染。4月22日至6月13日下午3時，北京市累計報告2059宗感染。

劉曉峰說，涉天堂超市酒吧聚集性疫情處於發展階段，已涉及14個區和經濟開發區的100個街道，續發病例涉及多個公共場所，呈現點多面廣的特點，疫情仍有傳播擴散風險。

因應疫情防控，原定昨返校的北京市中小學生，除了初中三年級，其他都繼續居家線上教學。北京市體育局昨也發布緊急通知，要求全市暫停舉辦線下體育賽事活動，恢復時間另行通知。

朝陽區自昨天開始，連續展開3天核酸篩查。另外，據海淀區委新聞發言人肖丹說，該區深入開展重點場所排查檢查，該區共有歌舞娛樂、網吧、演出遊藝、密室逃脫等場所278家，已全部暫停營業。

（綜合報道）

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