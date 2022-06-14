習近平簽令施行《軍隊非戰爭軍事行動綱要》

新華社昨報道，《綱要》認真總結以往遂行任務實踐經驗，廣泛汲取軍地相關理論成果；《綱要》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，堅持總體國家安全觀，着眼有效防範化解風險挑戰、應對處置突發事件，保護人民群眾生命財產安全，維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平與地區穩定，創新軍事力量運用方式，規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施，對有效履行新時代軍隊使命任務具重要意義。

「非戰爭軍事行動」通常包括軍事威懾、國際維和、反恐怖活動、反走私、緝毒、戒嚴、防暴平暴、搶險救災、支援國家社會經濟建設等。這一術語最先於上世紀90年代在美軍的作戰綱要等軍事文件出現，隨後也被北約、俄羅斯及日本等採用。

術語源自美軍 包括維和、反恐、救災等

此前，《解放軍報》多次呼籲中國應加快非戰爭軍事行動的立法。軍報認為，隨着非戰爭軍事行動的常態化，與之相關的法律問題逐漸成為一大難題；在解放軍參加國際維和、反恐、打擊跨國犯罪和雙邊、多邊國際安全合作的部隊日益增多的情况下，軍隊面臨一系列新的法律問題，如軍隊人員與武器裝備的出入境管理、對外協議的簽署程序、軍事行動的經費保障等許多問題，都難見法律明確規定；在參加搶險救災等非戰爭軍事行動時，缺乏相應的配套法律，有些規定由於過於原則或法律的銜接不好，影響了實施效果。