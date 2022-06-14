打人案揭治安亂象 唐山多招忙補鑊 兩宗實名報案迅拘6人 歡迎4方式舉報不包網上

明報記者 司徒聰穎

至昨逾10宗網上實名舉報 有人指過往公安要求刪片

引發全國震怒的唐山燒烤店打人案，雖然9名疑犯日前已被逮捕，但據微信公眾號「任易」調研報道，事件主犯劣迹斑斑，曾涉及非法拘禁、交通肇事逃逸等案，輿論亦質疑當地反黑無果，認為唐山出現黑勢力「保護傘」。自打人事件網上曝光後，該市掀起了一波舉報潮，連日有唐山市民在網上拍片，實名舉報曾遭黑幫分子滋擾、勒索、非法禁錮等。有舉報人甚至表示，過去報警不但沒有得到恰當處理，還揭發有公安人員致電舉報者，要求刪去網上舉報影片等。直至昨日，網上已有超過10宗實名舉報。

其中一宗案件，有酒吧駐場女歌手被黑社會老闆禁錮及逼寫欠條，引發廣泛關注。繼女事主網上實名舉報後，昨再有酒吧前員工透露更多細節，包括店長毆打員工期間，一名服務員只是剛好路過看到，就被店長強迫跪在地上和遭到掌摑，理由是「看不慣他」；還有一名員工只是因為與店長不熟，就被打了一巴掌。

市府專項行動 整治打架、勒索、侮辱婦女

為平息民憤，唐山市政府前日宣布，即日起全市展開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，打擊整治打架鬥毆、侮辱婦女、敲詐勒索等罪行，昨日又專門公布接受民眾舉報的4種方式，包括親自到公安局、電話、電子郵箱及信箱，但獨缺目前多人採用的網上舉報方式。當局解釋，不接受網上舉報是為了保障舉報人的人身安全。

官媒批地方黑勢力 有網民說唐山打黑「作秀」

此外，唐山警方火速針對兩宗網上實名舉報的涉黑案件採取行動。其中有關一間蛋糕店老闆報稱遭黑社會敲詐勒索的案件，前晚唐山市豐南區公安局通報，已拘捕兩名主要疑犯歸案；至於酒吧禁錮案件，灤州市公安局前晚亦於官方微博公布稱，根據唐山市公安局指定管轄，灤州市公安「迅速展開工作」，並已拘捕4名疑犯。上述兩宗案件的舉報人亦證實，已收到警方通知正立案調查。

自唐山燒烤店打人事件曝光以後，央視、《人民日報》等官媒已把矛頭指向地方黑勢力及地方執法效率問題；另一方面，雖然唐山市高調打黑，但有內地網民並不接受，有人說只是「作秀」，也有自媒體發表批評文章稱「我們要的是普遍性法治，不是小概率打黑」，半日獲10萬次點擊。

與此同時，據稱是首名將燒烤店打人影片放上網的市民表示，近日受到部分網民留言及打電話言語攻擊，被質疑與案件雙方當事人認識。該市民稱當時也不在場，只是從朋友處看到影片後感到震驚心痛，才決定曝光，並表明自己不怕被報復，但希望大家不要對唐山有地域歧視。

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