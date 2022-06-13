唐山女子遭圍毆 在場者被轟袖手 目擊者：不知如何處理

唐山燒烤店打人事件發生於上周五（10日）凌晨，多名男子因向女子搭訕不遂而暴打該女子及同行女性友人。閉路電視畫面顯示，事發時現場有人旁觀，卻無人出手相助或阻止。綜合央視網、澎湃新聞等內地媒體報道，當晚曾有5組不同的電話號碼分別報警在燒烤店發生打架。

據其中一名報警的目擊者表示，當時他與兩名友人在燒烤店室外吃東西，不清楚店內的人因何事打鬥，而自己當時被嚇倒，想幫忙卻不知如何處理，在拍攝影片作證後，跑了約500米外才敢報警。該目擊者指，毆打過程持續約4分鐘，共4名女子受傷，其中一人傷勢嚴重，被打後一直躺在地上哭泣，警方約10多分鐘後到達現場，惟打人者已逃離。

官方稱「最有安全感的國家之一」

圍毆女子的閉路電視畫面曝光後激起民憤，中紀委國家監委網站亦發表評論指出，燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人的惡劣事件，激起全國人民的憤慨。評論稱，對危害公共安全的暴力行為必須零容忍，從嚴從快依法懲處，給受害人一個交代，給人民群眾以安全的生活環境。但強調「中國是世界上最有安全感的國家之一」。

唐山市昨日下午也宣布進行為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，由市委書記武衛東及市長田國良任雙指揮，主要打擊民眾反映強烈，社會影響惡劣的打架鬥毆、侮辱婦女、敲詐勒索等違法犯罪行為，同時會追究官員幹部失職失責的違紀違法行為。