岸信夫指中俄聯航對日示威

【明報專訊】日本防衛相岸信夫昨在新加坡舉行的香格里拉亞洲安全對話會與中國國防部長魏鳳和會談，岸信夫當面質疑今年5月中國與俄羅斯轟炸機在日本周邊進行長距離聯合巡航等中俄連串共同行動是「對我國（日本）的示威行動」，又指中俄繼續共同行動對日本而言是重大憂慮。
共同社報道，兩人在會談中也討論東海與南海局勢以及台灣問題，岸信夫說已向魏鳳和傳達對於中國在包括釣魚島（日方稱尖閣諸島）周邊持續以武力為後盾試圖變更現狀的行為感到強烈憂慮，要求中方自制。他又重申日本對台基本立場沒有改變，「台灣海峽的和平與穩定，不只對我國（日本），對整個國際社會來說也極為重要」，以及雙方同意未來將持續推動中日防衛當局之間的對話與交流。
同日，魏鳳和亦與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會談，屬兩國三年來首次接觸，打破中澳近年來的外交僵局。據澳洲廣播公司稱，馬勒斯把這次會議形容為「坦誠而全面的交流」，並在會談期間提出澳方關注的問題，包括上月26日中國在南海攔截一架澳洲空軍飛機。而早前，澳洲貿易和旅遊部長法拉爾（Don Farrell）也尋求在日內瓦參加世界貿易組織（WTO）會議期間，能與中國商務部長王文濤會面。