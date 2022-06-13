岸信夫指中俄聯航對日示威

共同社報道，兩人在會談中也討論東海與南海局勢以及台灣問題，岸信夫說已向魏鳳和傳達對於中國在包括釣魚島（日方稱尖閣諸島）周邊持續以武力為後盾試圖變更現狀的行為感到強烈憂慮，要求中方自制。他又重申日本對台基本立場沒有改變，「台灣海峽的和平與穩定，不只對我國（日本），對整個國際社會來說也極為重要」，以及雙方同意未來將持續推動中日防衛當局之間的對話與交流。

同日，魏鳳和亦與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會談，屬兩國三年來首次接觸，打破中澳近年來的外交僵局。據澳洲廣播公司稱，馬勒斯把這次會議形容為「坦誠而全面的交流」，並在會談期間提出澳方關注的問題，包括上月26日中國在南海攔截一架澳洲空軍飛機。而早前，澳洲貿易和旅遊部長法拉爾（Don Farrell）也尋求在日內瓦參加世界貿易組織（WTO）會議期間，能與中國商務部長王文濤會面。