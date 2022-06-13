魏鳳和：對台不惜一戰 台指以武逼統毁和平

中新社報道，魏鳳和在對話會上就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言。魏鳳和說，台灣是「中國的台灣」，台灣問題是中國的內政，中國的國家統一是絕對要實現。他稱，統一是民族大業、是歷史大勢，任何人任何勢力都無法阻擋，「和平統一」是中國人民最大的願望。他表示，搞「台獨」分裂絕對沒有好下場，民進黨當局圖謀改變兩岸同屬「一個中國」的現狀，拒不承認「九二共識」，搞「漸進式台獨」，甘當外國反華勢力的馬前卒，淪為「棋子」者，終將成為「棄子」而被犧牲。

台陸委會昨稱，兩岸互不隸屬是現狀更是事實，台灣從不是中華人民共和國的一部分。大陸始終漠視國際及台灣對其強勢行徑與錯誤主張的反對，企圖「以武逼統」並阻礙國際對台支持，終將自食惡果。陸委會續稱，台灣人民有堅強的防衛意志與決心，將持續與國際社會協同合作，共同遏制侵略者的野心和妄想。

魏稱不願意內戰

美防長奧斯汀（Lloyd Austin）前日在對話會上發表題為「美國印太戰略的下一步」的演說，稱美國會持續與包括台灣在內的盟友站在一起。魏鳳和昨日引述當年的南北戰爭，稱美國為國家統一打了一場戰爭，他說中國非常不願意發生這樣的內戰，但也將堅決粉碎任何「台獨」圖謀。「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」他警告說，「在此，我要正告台獨分子及其背後勢力：搞台獨，死路一條，妄想。挾洋自重，不會得逞，休想。」

促美勿抹黑勿打壓勿干涉

魏鳳和也提到中美關係，稱當前中美關係正處於重要關口。他說，中國反對以競爭定義中美關係，如果執意把中國當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史、戰略錯誤。中方要求美方，不要攻擊抹黑中國，不要遏制打壓中國，不要干涉中國內政，不要損害中國利益。「只有這樣，中美關係才能搞好。」他並強調說，「中方的立場很明確：要對話，相互尊重；要相處，和平共處；要合作，互利共贏；要對抗，奉陪到底。」

「鄰居之間磕碰很正常」 促亞太防範「域外國家」

魏鳳和暗批美國，稱有的大國長期以「航行自由」之名行「航行霸權」之實，派艦機到南海橫衝直撞、耀武揚威。他稱，域內國家是搬不走的鄰居，必須共同警惕和防止域外國家插手攪局、搞亂南海。他提出建友誼之海和合作之海，魏鳳和說，中國和東盟地緣相近、人文相通，去年建立全面戰略伙伴關係，這是雙方關係史上新的里程碑。「只要我們不斷增進互信、凝聚共識，就沒人能破壞我們的團結。那些挑撥離間、煽動對立、強迫別人選邊站隊的行為注定會失敗。」他並說，中國主張通過友好協商解決海上爭端。鄰居之間有些磕磕碰碰很正常，關鍵是堅持求大同存小異、以大同化小異，妥處分歧、共商合作、共謀發展。

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