激起性別暴力熱議 微博禁「挑唆對立」言論

有人連繫父權 指須正視女性系統壓迫

近年女性議題在內地得到廣泛關注，特別自2018年#MeToo運動傳入中國後，許多女士挺身指控遭受的性暴力。此次在輿論場上，關注性別議題的人士強調，事件發生在有強烈厭女情緒的父權制文化語境中，並重點聯繫到年初的徐州豐縣八孩母事件，到現今社會離婚日益艱難、職場對女性的歧視，一切並非偶然。「她不僅是作為一個人，更是作為女人被打」，必須正視女性遭受的系統壓迫。

商務部研究員：還嫌女拳橫行不夠？

另一派人士則強調，這是刑事治安案件，無關性別，無論男女都會受到暴徒傷害，應關注的是黑惡勢力、犯罪團伙、法治不健全。一些人甚至給另一派貼上「田園女權」的標籤，認為他們製造性別對立。商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育指出，這是治安案件，不是男女性別鬥爭，婦聯不應插手，「還嫌當今中國社會男女對立、女拳橫行不夠？……對西方國家女權運動走上的邪路極端還視而不見？」

法律界則關注涉案男子應如何處理。《法治日報》報道，北京師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林說，此案男子搭訕不成傷害他人身體，已涉嫌犯下尋釁滋事罪；酒後打人，嚴重擾亂社會秩序，應屬情節惡劣的尋釁滋事行為，應當追究刑事責任。彭新林指出，如被打女子輕傷，打人男子可以尋釁滋事罪處罰；如被打女子重傷，按照刑法要依故意傷害罪定罪處罰，可判3年以上10年以下徒刑，尋釁滋事罪一般情况下判處5年以下徒刑。