唐山9人圍毆女子被捕 官媒促嚴懲 書記：剷除社會毒瘤 全市開展掃黑除惡鬥爭

影片惹公憤 疑犯遭網民起底

事發於前日（10日）凌晨2時40分，監控畫面顯示，一名男子盯着門口一桌4名女子約兩三秒，與同伴交流後，徑直走向女子一桌，並伸手摸向女子背部。女子推開，男子再次試圖伸手被擋住，之後用力打女子一巴。女子及同伴用酒瓶反擊，男子的多名同伴參與圍毆。白衣女子被揪着頭髮、拖出店外遭持續毆打。過程持續約3分鐘。現場有人旁觀，卻無人出手相助或阻止。

「打起來的速度太快了」，報警的李女士表示，看到「白短袖的女孩躺在地上，渾身都是血，當時已經辨認不出男女了」。

在警方抓人前，網民就以畫面拍到的人臉，鎖定幾名打人男子的身分，曝光他們的抖音帳號，質疑公安行動慢半拍。前日下午5時50分，唐山市警方通報，該案為一宗尋釁滋事、暴力毆打他人案件，已鎖定疑犯。至昨午2時，警方陸續發出4份通報，並在事發近36小時後，抓獲全部9名涉案男子，受傷女子情况穩定。

央視質疑地方有否徹底掃黑除惡

監控畫面在網絡流傳後惹公憤，有關話題在微博閱讀量已超10億。作為女性應如何保護自己亦成為網民熱話，「她們衣著保守、結伴而行 ！女性到底應該怎樣保護自己？必須嚴懲！」報警的李女士亦稱，知道上去「只有捱打的份」，想破腦袋，都想不出一個讓4名女生不捱打的方法。

央視新聞、《人民日報》等媒體亦有評論此案，《人民日報》稱，此事「不僅挑戰了法律，還挑戰了社會秩序，挑戰了大眾的安全感」。央視新聞質疑光天化日發生這樣的惡行，掃黑除惡在一些地方到底有沒有徹底？《中國婦女報》指，惡行挑戰保障婦女權益的國家意志，對於嚴重侵犯婦女權益的惡性案件，必須零容忍。

據頭條新聞，9名涉案人員中有人前科纍纍，疑犯陳×志涉及一宗2015年的非法拘禁案（刑拘在逃）、2017年交通肇事逃逸案等。

唐山市前晚召開全市疫情防控工作總指揮部會議，書記武衛東強調徹底剷除黑惡勢力這一社會毒瘤，對燒烤店事件要從嚴從快嚴懲，要舉一反三在全市開展掃黑除惡專項鬥爭「回頭看」。

另外，西南政法大學發通報稱，法學院學生劉×日前發帖稱「強迫喝大的人做理智的行為沒必要」、「勸她反思一下為什麼中獎的是她」，校方稱其不當言論造成不良影響，給予警告處分。