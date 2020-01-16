京酒吧群聚累計115感染 涉14區

北京市疾控中心昨通報，10日0時至11日下午3時，新增107宗本土感染，其中包括3名環球度假區員工。據《人民日報》，朝陽區副區長楊蓓蓓稱，截至目前，涉天堂超市酒吧疫情已判定密接6158人，次密接901人。前日朝陽區已開展常態化核酸檢測，共採樣250萬人，初篩兩宗陽性。她又表示，為進一步把隱匿風險撈乾篩淨，會再開展區域核酸檢測。

《新京報》報道，北京市疾控中心副主任劉曉峰稱，目前該群聚案處於快速發展階段，預計未來會陸續發現續發病例，疫情擴散傳播風險較大。

華亭賓館群聚案 滬多官受處分

另上海昨在至少9個區展開全員核酸檢測，新華社報道，上海當局昨發通知，稱全市常態化核酸檢測點免費檢測服務將延長至下月31日，要求市民每周至少檢測1次。有滯滬港人表示，5日前已預約打疫苗，但昨日去接種站卻撲空，因為「疫苗」要讓路「核酸」。下午接種站恢復服務，但又表明不接受港人，感覺十分無奈。

上海昨亦公布引爆此波疫情的華亭賓館群組事件調查處理情况，多名官員受處分，其中徐匯區委書記曹立強被批評及責令書面檢查，區長鍾曉咏被黨內警告。

（綜合報道）

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