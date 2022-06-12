多地允父母用公積金幫子女買樓

珠海可提九成公積金付首期

澎湃新聞昨日報道，據不完全統計，5月以來，至少湖南邵陽、四川資陽、河北秦皇島、廣東珠海及潮州、江西贛州、河北滄州、安徽池州、雲南楚雄等9城發布公積金貸款新措施。以珠海為例，6月1日，珠海市住房公積金管理中心發布《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》，參與職工可提取帳戶餘額的90%，幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首期，也可逐月提取公積金幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）償還購房貸款。

除了珠海，6月7日，潮州市住房公積金管理中心亦發出通知，稱今年6至12月在潮州市購買一手商品住房的，本人及其直系親屬（配偶、父母、子女）可以購樓協議書、定金支付憑證、直系親屬關係證明、承諾書等文件到住房公積金辦事窗口提取住房公積金支付首期。秦皇島市、資陽市也在近日推出類似政策。

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠認為，由於當前樓市修復進程緩慢，加之多地疫情反覆，導致房地產交易市場走弱，這類政策通過直系親屬的助力來分擔購房者的經濟壓力，提升購買力，為全國公積金政策的調整提供一個調整範例，具有一定的創新性。