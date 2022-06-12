陸暫停輸入台石斑 台不排除世貿申訴 否認品質問題 稱勿影響兩岸關係

前一天美宣布第三度對台軍售

據海關總署網站消息，去年以來，大陸海關多次從台灣輸人的石斑中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土霉素超標。為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據大陸相關法律法規和標準，決定自2022年6月13日起暫停輸入台灣石斑。而在此前一天，美國政府宣布本年第三度對台軍售，主要提供「海軍艦艇零部件及相關技術支援」。

台農委會主委陳吉仲昨透過視訊批評大陸違反相關國際規範，強調台灣石斑品質佳，去年大陸雖通知檢測出台灣2處養殖場用藥超標，但經追查，品質都安全無虞、完全符合規定，但大陸卻無回應。中央社報道，陳吉仲說，近日會再把科學數據等透過兩岸動植物檢疫管道提供給大陸，要求盡速回應，若持續無回應，不排除再到WTO申訴。

出口大陸佔外銷逾九成

農委會計劃通過調節石斑上市時間與產量，對內拓展銷路及鎖定美國、新西蘭、加拿大及歐盟等市場，來化解事件帶來的影響。陳吉仲亦表示，已把石斑大量轉移到其他國家外銷，以去年為例，出口大陸跟香港已從往年1萬多噸，降到約6000噸。

陸委會表示，暫停輸入台灣石斑，已傷害台農漁民權益，影響兩岸農產貿易。陸委會對此表達遺憾及不滿，並呼籲陸方盡快取消禁令，以兩岸溝通協商讓兩岸農產貿易重回正軌，不要讓技術性問題影響兩岸關係。

大陸一直是台灣石斑的主要市場，去年台灣石斑外銷量約6681噸，產值約新台幣16.81億元(約4.45億港元)，其中出口以大陸最為大宗，佔外銷量91%，另也有外銷包含香港、美國、日本及紐澳等。