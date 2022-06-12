美防長：北京侵略性趨強 盡力助台自衛 解放軍將領斥打「台灣牌」嚴重虛化掏空一中政策

中美雙方於今屆香會上的互動備受關注。奧斯汀繼10日香會召開前夕，與中國防長魏鳳和在場邊舉行會談後，昨日在香會上再發表題為「美國印太戰略的下一步」的演說，指美國會持續與包括台灣在內的盟友站在一起。據路透社報道，奧斯汀表示，北京在台灣周邊持續增加挑釁和破壞穩定的軍事活動，包括解放軍幾乎每天在附近軍事飛行，認為做法會破壞印太地區安全、穩定及繁榮。其重申，美國對台政策未有改變，仍是持續反對任何單方面改變現狀的行為，在「一中政策」下會持續履行台灣關係法的承諾，包括協助台灣維持足夠自我防衛能力。

奧斯汀：不尋求「新冷戰」或亞版北約

奧斯汀表明，美國聚焦維持台海和平、穩定及現狀，這既關乎美國利益，也是「國際關切的事項」。他指，美國不尋求對抗或衝突，不尋求「新冷戰」或是亞洲版的北約（NATO），但將會擴大區域安全合作，以達成區域願景。他還表示，美國會「盡一己之力，以負責任的方式處理這些緊張關係，以防止衝突，並追求和平繁榮」。

中通社、澎湃新聞報道，作為對奧斯汀演說內容的回應，出席香會的解放軍中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中昨向傳媒表示，美國推出印太戰略，意圖是維護霸權體系，批該戰略逆歷史潮流而動，違背地區國家普遍意願，「一定是一個失敗的戰略」。他批評美方言行不一，仍在不斷打台灣牌，嚴重虛化掏空一中政策，如處理不好會對中美關係「造成顛覆性影響」。

張振中指，印太戰略首先製造分裂，美在亞太地區搞小圈子，試圖把亞太地區帶入地緣博弈、陣營對抗的陷阱，嚴重衝擊該地區以東盟為中心的區域合作架構，損害地區國家的整體和長遠利益；其次，印太戰略煽動對抗，「美國已經搞亂了中東，歐洲，還想搞亂亞太嗎？」；其三，印太戰略破壞和平，亞太國家主流聲音是和平共處合作共贏，美國反其道而行之，「鼓吹大國競爭，製造軍事對抗，派戰機在南海耀武揚威，大搞軍事霸權，伙同同盟進行軍演」，加劇地區緊張。

有台學者指美挑撥「兩岸恐唯有一戰」

香會上中美雙方有關台灣議題的言論，令到台海軍事衝突可能性再受關注。中評社報道，台灣大學政治學系名譽教授張麟徵分析指，美國不希望台海和平解決，不容忍兩岸統一是其底線。關於兩岸和平解決的可能，她認為因美國挑撥，加上台灣人不願意，「兩岸恐怕唯有一戰」。她還指，「美國既然不敢介入俄烏衝突，也就更不敢惹毛中國」，所以美國屆時也不會介入台海衝突。

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