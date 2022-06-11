外國人入境條件放寬 免除簽證邀請函

據駐捷克使館，通知稱自即日起優化外國人赴華簽證政策，調整內容包括：獲中國批准赴華就業人員，申請工作簽證時毋須提交中國相關政府部門出具的簽證邀請函；復工復產人員（包括已在華工作的外國人）的外籍家庭成員（配偶、父母、未滿18周歲的子女、配偶的父母）申請赴華隨居或探親，毋須提交中國相關政府部門出具的簽證邀請函。通知稱，復工復產人員的其他外籍家庭成員，即成年子女及其配偶、非婚伴侶，如確需赴華，可申請相應類別簽證，且毋須提交中國相關政府部門出具的簽證邀請函。優化內容還包括擴大因人道事由，包括奔喪、探望危重病親屬等赴華人員範圍。近日，中國駐新加坡大使館、駐韓國大使館、駐印尼使館也發出類似通知。

另據上海「第一財經」報道，中國工程院院士鍾南山在第十四屆中國生物產業大會暨2022年官洲國際生物論壇上表示，中國動態清零政策不會改變，但防控層層加碼不可取。根據動態清零政策，不僅要減少重症和死亡率，還要減少感染率，建議使用不同種疫苗作為序貫接種。

（新冠疫情）