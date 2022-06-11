北京疫情恐復燃 增21宗遍11區 天堂超市酒吧群組累計29宗 環球影城煞停預售票

一人曾在京廣航班執勤

《新京報》報道，北京疾控中心稱，朝陽區三里屯的天堂超市酒吧的29名感染者中，26人均於6日至7日到過這間酒吧，1宗為該酒吧工作人員，2宗為到訪人員的「續發關聯人員」。由於酒吧人員密集，到訪人員複雜，且存在未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明的情况，增大了疫情防控難度，預計陽性人員還會增加。《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」稱，順義區、密雲區昨通報發現3名核酸檢測陽性人員，均涉及天堂超市酒吧等地，其中一名機組人員曾在8日往返廣州及北京的航班執勤。3人均已轉運至定點醫院。

由於北京再有疫情在多點出現，《每日經濟新聞》報道，據北京環球度假區消息，接到通知，立即全力配合政府部門開展流行病學調查、風險排查，為保障遊客及員工的健康和安全，北京環球度假區，包括北京環球影城、環球影城大酒店、諾金度假酒店和北京環球城市大道將繼續關閉，原計劃於11日啟動的北京環球影城主題公園門票、酒店產品及北京環球影城夏秋漫遊卡預售工作將推遲。

滬增6宗 多區周末全民檢測

另上海市衛健委通報，昨日上海新增社會面4宗本土確診和2宗本土無症狀感染者。此前上海當局公布多個行政區在今日將全員核酸檢測。「看看新聞」報道，涉及的區包括浦東、虹口、閔行、楊浦、長寧、嘉定、金山、松江，其中松江將在今明兩日檢測，金山則逢周六檢測，黃浦、徐匯、寶山及青浦、奉賢部分街鎮也將在今日檢測，而靜安則在明日檢測。有網民質疑周末檢測是「靜默管理」，對此市衛健委稱，周末一些區會在原有常態化核酸檢測要求的基礎上開展核酸篩查，在採樣時段實行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。

迪士尼部分重開 商店現人龍

另據「時代財經」報道，上海迪士尼星願公園、迪士尼世界商店如期恢復營業。儘管上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的酒店等大核心業務續關、開業時間待定，但仍吸引一大批遊客前往。「世界商店還未開門，就已經有二三百人在小鎮外排隊，而且今天天氣也不好，很多人都是沒有帶傘淋着雨排隊。」有市民稱，人龍繞了好幾圈，她也等了一個半小時才能進入商店購物，認為來商店掃貨的多為「炒家」。有專職代購稱從3月21日迪士尼閉園後就處於停業狀態，現在她將每天都來採購，並讓有需要者看她直播。

（新冠疫情）