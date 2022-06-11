朱立倫：兩岸應有原則地交流降衝突風險

朱立倫自本月2日訪美，宣示國民黨「重返美國」，並重啟國民黨駐美代表處。他昨表示，與哈佛費正清中國研究中心教授戈迪溫（Steven M. Goldstein）、陸伯彬（Robert S. Ross）與傅士卓（Joseph Fewsmith）透過視像，探討台海局勢、兩岸政策及年底選舉議題。朱立倫表示，國民黨中央黨部門口高掛的標語正是「護台灣，保民主，拚未來」，一定捍衛中華民國與民主自由。無論是中共或任何特定政黨的表述，都不會改變國民黨創黨建國以來的初衷。

朱又稱，台灣應要有穩健的兩岸關係策略，透過加強自我防衛和不放棄對話，有原則地交流溝通，能降低台海衝突風險並減少意外和誤判，才是對區域和平與兩岸人民最好的做法。

自稱宋詞人朱敦儒29代孫

中央社稱，朱立倫8日在紐約朱沛國堂祭拜朱氏祖宗，他向宗親致詞致意並致贈香油紅包。朱立倫表示，很欣慰朱氏子孫在美國發展得很好。他又說自己是北宋詞人朱敦儒第29代孫，朱家最重要的傳承就是忠孝，希望這樣的精神可以不斷傳承下去。