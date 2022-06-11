美售台軍艦零附件 京指粗暴干涉內政

新華社報道，譚克非強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。他敦促美方立即撤銷對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以免給兩國兩軍關係造成進一步破壞。他又警告民進黨當局和「某些外部勢力」，「『挾洋謀獨』沒有出路，『以台制華』注定失敗」。

綜合路透社、中央社，美國國防安全合作署（DSCA）指出，此次軍售涵蓋船舶和船舶系統的非機密備件和維修零件、後勤技術援助，以及美國政府和承包商代表的技術和後勤支援。台國防部表示，該軍售可望一個月後正式生效。

會員包括國防承包商的美台商業協會對此表樂見，但盼美國有進一步援助。會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）稱，「台灣大力推動部隊現代化，目前看來，美國好像幾乎沒有支援這方面，因此我們應該期待的是在拜登總統剩餘任期內，看到多以維持支援和彈藥為主的計劃」。