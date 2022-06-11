北京聞風：中美「香會」交鋒 互動勝於無 ／文：鍾鳴九

今次香會「重頭戲」，無疑是中美防長各自宣示政策及雙方互動交流。吉林大學國際關係研究所副所長孫興傑教授對筆者表示，防務高層接觸交流，是保持中美之間戰略穩定的重要前提。兩國防長互動，應積極落實兩國元首在數次視像會晤中達成的共識，努力讓中美關係回到正軌，保持中美戰略穩定。無論如何，中美等國的防務高官與會，至少重建了近年受多種因素影響的防務高層之間的交流，其意義不言自明。

議題料涉俄烏朝核台海

中美防長在香會上的互動既包括面對面會晤，也涵蓋各自宣示政策時的「隔空喊話」。孫興傑認為，中美可互動的具體議題至少包括三個：一是俄烏衝突，其涉及全球戰略穩定，而且迄今為止，中美在俄烏問題上進行了比較有效的管控與溝通；二是朝核問題，當前朝鮮半島進入新的危機升級和對抗周期，如何協調各方需要磋商；三是台海問題。

觀察人士指出，美國素將香會視為其佈局亞太的重要輿論場。2018年防長馬蒂斯在香會提出「印太戰略」，2019年代理防長沙納漢進一步闡述印太戰略。拜登政府將為印太戰略增加哪些新表述，值得關注。不過，可以預期的是，一方面，結合拜登日前亞洲行宣布啟動印太經濟框架，美國的印太戰略將更為具體、系統，突出戰略針對性；另一方面，美國官方近期釋出一系列信號，通過議題設置等方式，試圖把與北京的戰略關係模糊化，並在台灣問題上頻頻挑動中美關係底線，料中美在香會的交鋒將不乏銳度。

參加今次香會的軍科院科研部研究員趙小卓對筆者表示，如果說兩軍關係在中美關係中發揮穩定作用的話，這個作用就是兩國關係的底線。「中美軍隊都是強大的軍隊，戰爭資源無限，一旦發生軍事衝突，不會有贏家，差別是誰輸得更慘。况且，一旦突破這層底線，中美關係就不是掉到地板上，而是掉到了十八層地獄，兩國關係恢復要以10年計。因此，守住中美關係的底線，不僅符合中美兩國人民的利益，而且符合亞太地區乃至全人類的利益。」

守中美關係底線符利益

香會前夕，有美國官員表示，美國防長奧斯汀和中國防長魏鳳和將討論兩軍關係的潛在「護欄」，以防競爭失控。趙小卓認為，在當前形勢下，不能指望兩軍一次互動就解決很多問題。但面對面交流，說明雙方都有溝通意願。哪怕是各說各話，重申過去的立場，也比沒有交流要好。

文：鍾鳴九