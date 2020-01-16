中美防長會晤 同意不把矛盾變衝突 魏鳳和：膽敢分裂台灣不惜一戰 奧斯汀籲勿破壞台海穩定

魏鳳和另晤新加坡韓國防長

本屆對話會共有來自42個國家官員及學者參加，包括37名部長級代表和30餘名國防高級代表。除由新加坡防長主持的圓桌討論會，多國與會防長間亦會舉行雙邊或多邊會談。在與奧斯汀會晤前，魏鳳和9日與新加坡防長黃永宏舉行中新第一屆防長對話。雙方同意恢復因疫情而暫停的雙邊軍演，對話歷時約兩小時。魏鳳和也有與韓國防長李鐘燮會面，討論朝鮮核問題、朝鮮半島局勢、以及兩國關切的問題。

中美防長會晤歷時約55分鐘，超原定時間一倍。據國防部新聞稿，魏鳳和在會談中，指中美兩軍應管控好矛盾分歧，「不把矛盾分歧變成衝突對抗」。他表示，希望與美國建立健康穩定發展大國關係，稱美須理性看待中國發展壯大。他又稱「穩定的兩軍關係對兩國關係發展至關重要，兩軍應當避免衝突對抗」。對於台灣問題，魏鳳和說，「一個中國」原則是中美關係政治基礎，搞「以台制華」不可能得逞，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」。

會談中雙方認為，兩軍應保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成衝突對抗。此外，兩國防長還就國際和地區形勢、南海問題、烏克蘭危機等交換意見。

美國高級國防官員則透露，會談大部分內容涉及台灣，奧斯汀重申美對台政策無改變，但就中國展示試圖單方面改變現狀的迹象提出關注。據美國防部聲明稱，奧斯汀強調美國會繼續遵守長期的一中政策，亦即基於台灣關係法、中美三個聯合公報與六項保證，同時呼籲中國避免對台灣採取進一步破壞穩定的行動。

美官：會談大部分內容涉台

這是奧斯汀就任後首次與中國軍方高層會晤，亦是美國總統拜登任內中美防長首次會晤。今年4月，兩國防長曾首次通話，打破中美關係緊張以來軍方高層溝通僵局。而魏鳳和今次是第二次以防長身分出席香會，他曾在2019年出席第18屆對話會及演講。據官方預告，魏鳳和今次會就「中國對地區秩序的願景」議題發言，以讓外界對中國軍隊立場與政策有更多認知。

第19屆香格里拉對話會昨起至12日在新加坡召開。這個在2002年首辦的年度論壇，是由英國國際戰略研究所（IISS）及新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室聯合籌辦。由於受新冠疫情影響，2020年和2021年對話會被取消。「澎湃新聞」此前引述專家分析，隨着地緣格局演變、大國軍事博弈、俄烏衝突持續等不穩定因素增長，預計中美競爭、俄烏戰爭、南海問題等都會成為今年香會熱點議題。

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