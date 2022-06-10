北大清華排名新高 中國71大學QS上榜

澎湃新聞報道，在QS2023年度世界大學排名中，北京大學在中國排名最高，排名上升6位，至世界排名第12位，這是該校自2004年QS世界大學排名編制以來的最高排名。清華大學上升3位，世界排名第14位，同樣創下了其在QS世界大學排名的歷史最高排名。

5大學排頭50 六成排500以後

QS分析指出，這兩所大學的顯著優勢歸功於QS研究影響指標（單位教員論文引用數）和師生比例指標（代表了教學規模）的提升。中國共有71所中國大學上榜，其中24所的排名較去年提升，20所下降，14所排名持平，13所新上榜。中國上榜大學數量僅次於世界第一的美國（201間）和第二的英國（90間），為亞洲最多。其中五所大學排名世界前50分別為北京大學、清華大學，以及復旦大學（第34位）、浙江大學（第42位）、上海交通大學（第46位）。

今年的QS世界大學排名有100個地區1418所大學上榜，為有史以來規模最大。中國上榜的71所大學之中，有43所為排名500位以後，內地名校中國人民大學早前已宣布退出QS的世界大學排名評比，該大學在前幾年QS榜單中的名次僅為601位，在中國大學中排名第31位。