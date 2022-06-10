殲-7墜湖北民居 1死2傷 機師成功跳傘 現場頹垣敗瓦

據內地網民表示，飛機墜落的現場位於老河口市的老縣城，現場附近還有兩間學校。當地還有機場，有網民稱出事的是由該機場起飛的軍方教練機，機師安全跳傘。另有網民表示，網上傳出的短片確實是居民區，這個地方再往前一點就是農田，推測機師想盡量減少傷亡。據網傳短片顯示，墜機現場有數座兩三層高的民房被波及，屋頂有大火燃燒並冒出黑煙，有民居更被夷為平地，附近居民慌忙躲避，亦有人在打電話，消防隨後趕到將大火撲滅。另一條短片則顯示，一名身穿空軍制服的男子坐在地上，身上並無明顯受傷痕迹，很多民眾圍在他周邊。

《浙江日報》旗下「天目新聞」引述當地一名目擊者表示，自己離事故現場僅500米左右，事發在昨上午9時半，當時，他正在店內忙碌，突然聽到「砰」一聲巨響，他跑出去看到一架飛機墜落民房，引發火災，約15分鐘，消防公安趕到現場救援，隨後周邊一兩百米拉起了警戒線。當地光化街道辦事處一名值班人員說，街道辦的人員都前往現場救援處置。

鄰近襄陽老河口機場 屬五大軍用機場

央視軍事報道，昨上午空軍一架殲-7戰機在訓練中失事，墜入湖北襄陽某機場附近，造成地方民房「受損」。目前發現1人遇難，兩人受傷，機師成功跳傘。機師和傷者已送醫院檢查治療，事故原因和傷亡情况正進一步調查核實。 ​​​

仿米格21戰機 上世紀60年代投產

據公開資料，殲-7戰機是仿照蘇聯米格21戰機研製，最早於上世紀60年代投產。而肇事的襄陽老河口市光化機場距市中心僅1.5公里，始建於1929年，是內地五大軍用機場之一，主要擔負廣州軍區空軍所有殲擊機飛行學員的訓練任務，駐場機型為殲-7II殲擊機和殲教-7殲擊教練機。