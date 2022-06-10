上海增6宗 周六兩區全民核酸檢測

綜合內地媒體報道，國務院聯防聯控機制昨召開發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近幾日內地疫情形勢整體保持平穩，但個別邊境口岸城市出現本土聚集疫情，疫情防控形勢依然「嚴峻複雜」。

美容院3人染疫 9萬人做核酸

上海市昨亦舉行發布會，該市衛生健康委副主任趙丹丹表示，上海昨新增「社會面」5宗本土確診病例和1宗本土無症狀感染者，市、區疫情防控應急處置機制已立即響應。感染者中有3人是徐匯區的紅玫瑰美容院員工，據徐匯區副區長王宏偉表示，截至目前，已排查到紅玫瑰美容院顧客481名。連夜啟動全員核酸篩查，已採樣9萬餘人。目前流行病學調查和篩查工作還在進行中。

因應防疫，上海閔行區決定在本周六上午全民核酸篩查，松江區也宣布將在11日、12日全員核酸篩查；採樣時段實行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。

昨日，上海迪士尼度假區宣布，今日起度假區內的星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道恢復運營。上海迪士尼樂園的重啟日期待定。此前，為配合新冠病毒疫情防控，3月下旬以來上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、星願公園及度假區的兩座主題酒店等相繼宣布暫停開放。

（新冠疫情）