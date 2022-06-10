中美防長香會對話成焦點

因疫兩次推遲 擬談台灣烏戰爭

本屆香會是因新冠疫情兩次推遲後，自2019年以來首次舉行。據國防部官網消息，會議期間，魏鳳和將就「中國對地區秩序的願景」議題發言，介紹中方多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建「人類命運共同體」的政策理念和行動。同時，魏鳳和將會見其他國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等交流。

根據主辦方英國國際戰略研究所（IISS）官網公布的會議日程，魏鳳和將在12日發言，美國防長奧斯汀將在11日就美國在印太地區的防務政策演講。在這次對話會上，外界關注的莫過於中美兩國防長或會舉行會晤。路透社報道，中美兩國防長預計利用本屆香會，在從台灣主權到烏克蘭戰爭的各個問題交鋒，儘管雙方都表示願意討論如何管控分歧。 一名美國高級官員說：「從我們角度來看，預計這次會談的實質內容將集中在管理地區和全球問題中的競爭。」另有消息稱，美中的雙邊會談以及會議的大部分時間可能會集中在台灣問題上。

《環球時報》昨引述多名專家表示，雙方團長何時會晤一般在臨近之際才會對外宣布。北京外國語大學國際關系學院國際問題專家卓華則認為，美國當前採取的一系列行動並不利於中美防長會晤的氛圍。

（綜合報道）

（中美角力）