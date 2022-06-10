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斯洛伐克訪團「體驗」台立法院格鬥

【明報專訊】斯洛伐克聯合訪問團周日抵達台灣訪問，原定今日結束訪問行程。圖為昨日，訪問團在參訪台灣立法院時，擺出爭執架勢模擬台灣立委肢體衝突模樣，表示感受到台灣濃厚的民主氣息。

（中央社）

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