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2022年6月10日星期五
中國要聞
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斯洛伐克訪團「體驗」台立法院格鬥
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【明報專訊】斯洛伐克聯合訪問團周日抵達台灣訪問，原定今日結束訪問行程。圖為昨日，訪問團在參訪台灣立法院時，擺出爭執架勢模擬台灣立委肢體衝突模樣，表示感受到台灣濃厚的民主氣息。
（中央社）
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